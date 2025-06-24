Культура

Организаторы фестиваля «Довмонт Псковский» раскрыли еще два клуба-участника

На фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» появятся новые участники-клубы. Масштабное событие пройдет в эту субботу, 28 июня, на территории Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Клуб «Чертог Раса»

Клуб исторической реконструкции «Чертог Раса» занимается реконструкцией Эпохи Викингов (X-XI вв.). Клуб – частый участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области, регионах России, а также ближнего зарубежья. Помимо этого, клуб выступает соорганизатором фестиваля исторической реконструкции «Хельга».

Клуб «Усадьба»

Клуб «Усадьба» занимается реконструкцией материальной и духовной культуры полиэтничного (славянского, скандинавского, финно-угорского) населения Пскова и Псковско-Чудского региона второй половины X – первой половины XI веков.

Ранее стали известны другие клубы, которые примут участие в фестивале.

Напомним, что история праздника началась в 2012 году.



Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Довмонт Псковский».