Организаторы фестиваля «Довмонт Псковский» раскрыли еще два клуба-участника

На фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» появятся новые участники-клубы. Масштабное событие пройдет в эту субботу, 28 июня, на территории Псковского кремля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Клуб исторической реконструкции «Чертог Раса» занимается реконструкцией Эпохи Викингов (X-XI вв.). Клуб – частый участник фестивалей исторической реконструкции, исторических праздников, городских мероприятий в Псковской области, регионах России, а также ближнего зарубежья. Помимо этого, клуб выступает соорганизатором фестиваля исторической реконструкции «Хельга».
Клуб «Усадьба» занимается реконструкцией материальной и духовной культуры полиэтничного (славянского, скандинавского, финно-угорского) населения Пскова и Псковско-Чудского региона второй половины X – первой половины XI веков.
Ранее стали известны другие клубы, которые примут участие в фестивале.
Напомним, что история праздника началась в 2012 году.