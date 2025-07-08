Культура

Вторая псковская пара поженится на всероссийском свадебном фестивале

Еще одна пара из Псковской области сыграет свадьбу в Москве на всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культуры Псковской области.

Видео: министерство культуры Псковской области

«Поддержим наших ребят в этот трогательный день», - отметили в министерстве.

Напомним, в фестивале принимает участие еще одна псковская пара - Илья Басов и Лада Голосова, они сыграют свадьбу в традиционных народных костюмах.

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Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» продлится до 10 июля. В его программу войдут познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи. За время работы фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции ее народов.

Напомним, впервые всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. За все время проведения выставки «Россия» поженились 564 человека — это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на первом всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети. В прошлом году от Псковской области на фестивале свадьбу сыграли две пары — псковичи Антон и Алена, Александр и Ольга.