Общество

Пара из Псковской области готовится сыграть свадьбу на всероссийском фестивале

В День любви, семьи и верности пара из Псковской области сыграет свадьбу в Москве на всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото предоставили в пресс-службе правительства Псковской области

Илья Басов и Лада Голосова сыграют свадьбу в традиционных народных костюмах. Чтобы родные и близкие молодожёнов смогли в прямом эфире наблюдать за одним из самых важных моментов в жизни пар, будет вестись прямая трансляция торжественного открытия и церемоний бракосочетаний.

Церемония начнётся в 15:00. Трансляцию торжественного открытия фестиваля и церемонию бракосочетания можно посмотреть по ссылке.