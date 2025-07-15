Культура

Выставка молодых художников «Всё оставляет свои отпечатки» откроется в Пскове

Открытие художественной выставки Жени Хиценко и Насти Скакодубовой «Всё оставляет свои отпечатки» состоится в Центральной городской библиотеке Пскова (на улице Конной) 18 июля в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская Центральная городская библиотека

Экспозиции включает свыше 30 работ в различных техниках: от масляной и акварельной живописи до угольной графики и рисунков тушью. Авторы также подготовили для зрителей открытки ручной работы, выполненные в техниках эстампа – гравюрные оттиски с видами Пскова. Куратором выставки выступает Григорий Лютый.

«Концепция выставки основана на идее, что каждый наш шаг и действие оставляют след – иногда чёткий, узнаваемый, а иногда лишь намёк, тень, которая требует интерпретации. Город, его бурная, кипящая или тихая размеренная жизнь, его архитектура, его жители – некий образ, который отпечатывается в памяти художника и, преломляясь, отражается в его творчестве. В своих работах молодые художники размышляют об этом с разных углов зрения: экологического, личного, социального опыта. Человеческая жизнь оставляет след в памяти близких, в делах и поступках, в судьбах других людей. Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при каждом шаге вперёд… Иногда мы хотим оставить след, а иногда наоборот – стремимся остаться незамеченными. Об этом мы и приглашаем поразмышлять зрителей», – рассказали в библиотеке.

Псковичи смогут посетить выставку до 15 сентября.