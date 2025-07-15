Культура

Три розы, портрет Байрона и карта Турции: кураторский показ выставки из проекта «Круг чтения…» состоялся в Пушкинском Заповеднике

Кураторский показ выставки «Круг чтения обитателей Тригорского: Анна Николаевна Вульф» прошёл сегодня, 19 июля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в рамках научной конференции «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России Савелия Ямщикова.

Фрагмент экспозиции «Круг чтения обитателей Тригорского: Анна Вульф»

Фото Елены Ступиной, музей-заповедник «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, эта выставка и, шире, проект, в рамках которого она подготовлена, чрезвычайно значимы для музея. Основная задача проекта — максимально полно подготовить материалы для планируемой реэкспозиции разделов «Библиотека» и «Читальня» в дома-музее Осиповых и Вульфов, расширить научную базу, выявить соответствующие лакуны в комплектовании музейного собрания и, по возможности, их заполнить.

«Когда этот проект был только задуман, библиотека Тригорского считалась достаточно изученной, — рассказывает автор выставки, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника Елена Ступина. — Известен каталог Модзалевского 1902 года (тогда известный русский генеалог, библиограф, редактор, литературовед-пушкинист, историк русской литературы, публикатор и комментатор сочинений Пушкина. специально приезжал в Святогорье, чтобы описывать библиотеку Тригорского). Есть статьи сотрудников Пушкинского Заповедника — Татьяны Мальцевой, Ларисы Левковой, Элеоноры Лобановой, другие публикации. Но когда пришло время готовить выставку, оказалось, что собственно книг с владельческими надписями Анны Вульф в каталоге Модзалевского всего три, и две из них — детское, юношеское чтение… И когда мы поняли, что материалов, собственно, не очень много, пошли путём восстановления круга чтения по упоминанию. В переписке Пушкина, в первую голову».

Елена Ступина также рассказала, как при подготовке к выставке появились «тема Байрона и английской литературы», «тема Наполеона и французской литературы», etc. Она также объяснила, почему в экспозицию вошло удачное музейное приобретение прошлого года — карта европейской Турции пушкинского времени, что означают три розы — красная, белая и жёлтая — над витринами и как бюро из имения Вревских в Голубово определило тон и даже, во многом, стиль новой экспозиции. «Блок, посвящённый Голубову, останется неизменным на протяжении всей серии выставок», — сказала автор проекта «Круг чтения обитателей Тригорского». Такое решение было принято не только из-за голубовской библиотеки, книги из которой брали многие, в том числе сам Пушкин и его родители, но ещё и «…потому, что — как мы и раньше говорили, показывая Тригорское — всё-таки такая подробная память о Пушкине в его связи с эти имением сохранилась во многом ещё и благодаря тому, что Евпраксия Николаевна, младшая дочь хозяйки Тригорского, удачно вышла замуж за хозяина Голубова Бориса Вревского, что у неё было много детей и что потомки этой семьи до сих пор живы и здоровы…».

Елена Ступина напомнила, что на нынешний год запланирована ещё одна выставка из масштабного проекта «Круг чтения обитателей Тригорского» — о книжных пердпочтениях Александра Вындомского — второго хозяина и главного устроителя усадьбы. Она также анонсировала план проекта в следующем, 2026 году: рассказ о читательских увлечениях Алексея и Евпраксии Вульфов.

В Пушкинском Заповеднике напомнили, что местом проведения выставок под общим названием «Круг чтения обитателей Тригорского» определена «Классная комната» в дома-музее Осиповых и Вульфов.