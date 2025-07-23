Культура

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» приняли участие во всероссийском проекте «Музейные маршруты России»

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» приняли участие во всероссийском проекте «Музейные маршруты России», который прошел с 21 по 23 июля в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Более 150 представителей федеральных, региональных и муниципальных музеев со всей России собрались на cпециальной образовательной сессии Всероссийского проекта Министерства культуры Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив «Музейные маршруты России» для сотрудников PR-направлений федеральных, региональных и муниципальных музеев страны, чтобы обсудить современные подходы к работе с культурным наследием и поделиться успешным опытом его продвижения.

Среди ключевых тем для обсуждения:

Современные технологии в работе пресс-служб музеев.

Формирование партнерских отношений с информационными и коммерческими структурами.

Эффективные методы расширения аудитории с использованием оригинальных проектов и коллабораций.

Актуальные форматы музейной коммуникации с аудиторией.

«Выражаем благодарность Министерству культуры РФ за возможность принять участие во Всероссийском проекте «Музейные маршруты России», а также благодарим организаторов и лекторов за интересную и познавательную программу. Обязательно используем новые знания в работе!» - заключили в музее.