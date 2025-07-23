Сотрудники музея-заповедника «Изборск» приняли участие во всероссийском проекте «Музейные маршруты России», который прошел с 21 по 23 июля в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника
Более 150 представителей федеральных, региональных и муниципальных музеев со всей России собрались на cпециальной образовательной сессии Всероссийского проекта Министерства культуры Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив «Музейные маршруты России» для сотрудников PR-направлений федеральных, региональных и муниципальных музеев страны, чтобы обсудить современные подходы к работе с культурным наследием и поделиться успешным опытом его продвижения.
Среди ключевых тем для обсуждения:
«Выражаем благодарность Министерству культуры РФ за возможность принять участие во Всероссийском проекте «Музейные маршруты России», а также благодарим организаторов и лекторов за интересную и познавательную программу. Обязательно используем новые знания в работе!» - заключили в музее.