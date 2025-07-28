Культура

Гости праздника «Воевода Шуйский» смогут представить себя в роли подьячих приказной избы

Площадки исторического праздника «Воевода Шуйский» откроются в Пскове 23 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Приказная изба

На площадке участники смогут представить себя в роли младших подьячих Псковской приказной избы XVI века. Посетители обучатся грамоте и письму гусиными перьями, узнают, как правили службу чиновники конца XVI-XVII веков.

Мастер-класс по отливке пуль

Основным типом боеприпасов для огнестрельного оружия XVI-XVII веков были пули. Каждый стрелец должен был овладеть умением отливки пуль. Научиться этому важному навыку смогут и гости праздника.

Роспись Лицевого летописного свода

Специально для самых творческих гостей фестиваля будет работать площадка, где все желающие смогут почувствовать себя настоящим иллюстратором XVI века. Гостям предстоит создать краску и разукрасить страницу Лицевого летописного свода.

Чеканка монет

На фестивале будет работать «монетный двор», где каждый желающий не только увидит, как происходил процесс чеканки, но и сам отчеканит себе монету.

Исторические настольные игры

Посетители игротеки погрузятся в увлекательный мир настольных игр XVI-XVII веков, познакомиться с их историей и, конечно же, научатся в них играть.

Праздник пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Мероприятие состоится 23 августа (суббота) в 12:00. Адрес: Покровский угол (улица Свердлова, 3). Дополнительная информация по телефону: +78112331065.