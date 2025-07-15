Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоится 23 августа в Пскове

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвящённый обороне Пскова от войск Стефана Батория, пройдет 23 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Уже совсем скоро мы начнем знакомить вас с гостями фестиваля, подробно расскажем о площадках и активностях на празднике. А пока рекомендуем подписаться на сообщество мероприятия, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей! Для этого переходите по ссылке», - сообщили в музее.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.