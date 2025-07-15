Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Легким десертам — легкая сметана
Псков Летние террасы
Господин Рейтингомер
Мошенники под видом операторов
островичи шагают в будущее
Вакансии в «Россетях»
80 лет качества Реставрационных мастерских
Бизнес В Великих Луках
Псковская область 80-летие Победы
ПЛН 25 лет
Профсоюзы о производственных травмах
Рай В шалаше
Три кита Успеха
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Культура 15.07.2025 10:000 Жителей и гостей Псковской области приглашают в тур в музей-усадьбу Софьи Ковалевской 17.07.2025 15:110 Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоится 23 августа в Пскове 17.07.2025 14:530 Концерт по итогам VI Форума молодых семей пройдет в Пскове 17.07.2025 12:340 Юные «Терем»-таланты выступят в «Михайловском» 17.07.2025 11:241 История Псковщины глазами чекиста 16.07.2025 18:200 Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля
 
 
 
Самое популярное 10.07.2025 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев 13.07.2025 20:254 Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО 15.07.2025 20:400 В кемпинге для фур в Красном Бору не проснулся уставший дальнобойщик из Пскова 15.07.2025 17:324 Постамент для нового памятника княгине Ольге устанавливают в Пскове 10.07.2025 12:050 Торнадо, двигавшийся в сторону Псковщины, запечатлели в Витебской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоится 23 августа в Пскове

17.07.2025 15:11|ПсковКомментариев: 0

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвящённый обороне Пскова от войск Стефана Батория, пройдет 23 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Уже совсем скоро мы начнем знакомить вас с гостями фестиваля, подробно расскажем о площадках и активностях на празднике. А пока рекомендуем подписаться на сообщество мероприятия, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей! Для этого переходите по ссылке», - сообщили в музее.

 

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить продажу алкоголя до 21 года?
В опросе приняло участие 168 человек
17.07.2025, 16:080 Володин призвал МВД присмотреться к работе Минтруда 17.07.2025, 15:550 Ветеран педагогического труда умер в Новосокольническом районе 17.07.2025, 15:470 Мужчину зажало в автомобиле в результате столкновения с деревом в Палкинском районе 17.07.2025, 15:460 Региональный турнир по шахматам состоялся в Пскове
17.07.2025, 15:340 В ГД предложили ввести платное образование для детей мигрантов без гражданства 17.07.2025, 15:210 Скончался Почетный гражданин города Новосокольники 17.07.2025, 15:110 Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоится 23 августа в Пскове 17.07.2025, 15:060 ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Азимут»
17.07.2025, 15:030 Бывший кандидат на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» проиграл суд  17.07.2025, 14:530 Концерт по итогам VI Форума молодых семей пройдет в Пскове 17.07.2025, 14:450 Елена Лунгу о реорганизации районных больниц Псковской области 17.07.2025, 14:360 Госдума приняла поправку о штрафе за поиск экстремистских материалов
17.07.2025, 14:330 До +28 и грозы прогнозируют в Псковской области 18 июля 17.07.2025, 14:230 Управляющая компания выплатит 300 тысяч рублей несовершеннолетней из-за крыс в псковской квартире 17.07.2025, 14:160 Росгвардия приглашает на службу в подразделениях вневедомственной охраны в Псковской области 17.07.2025, 14:120 Пищеблок Моглинской школы обновляют в ходе капремонта
17.07.2025, 14:030 Псковичи могут присоединиться к акции в честь Дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков 17.07.2025, 13:461 В Госдуме призвали создать в России свою киновселенную героев 17.07.2025, 13:350 Восемь случаев незаконного потребления газа выявили с начала года в Псковской области 17.07.2025, 13:250 Матвиенко: число студенческих семей в России за 2024 год увеличилось на 17%
17.07.2025, 13:180 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о «Мумии» 17.07.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 17.07.2025, 13:060 Движение общественного транспорта по улице Красноармейской набережной в Пскове перекроют 18 июля 17.07.2025, 12:520 Благотворительный вечер в пользу Детского Русановского приюта состоялся в Великих Луках
17.07.2025, 12:500 Умер режиссер Юрий Кара 17.07.2025, 12:440 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Возвращение сельской ипотеки и ее «подводные камни» 17.07.2025, 12:340 Юные «Терем»-таланты выступят в «Михайловском» 17.07.2025, 12:280 Стоимость обучения в псковских вузах выросла выше уровня инфляции
17.07.2025, 12:220 В Госдуме предложили ввести штрафы за превышение средней скорости 17.07.2025, 12:140 Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН 17.07.2025, 12:080 Сотрудники МЧС оказывают помощь жителям гдовской деревни Лядинки после разрушения моста 17.07.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Депутат областного Собрания Елена Лунгу об итогах парламентского полугодия
17.07.2025, 11:550 Жилой комплекс «Крестовский» в Пскове: строительство продолжается 17.07.2025, 11:390 Фотофакт: Псковичи собирают чернику ведрами 17.07.2025, 11:330 «Сообразим на троих»: Зачем власть затыкает рот оппозиции и почему депутаты постоянно генерируют нелепый контент?  17.07.2025, 11:300 Пенсионеру из Псковской области предложили «задекларировать» сбережения
17.07.2025, 11:250 Три городских пляжа в Псковской области признали непригодными для отдыха 17.07.2025, 11:241 История Псковщины глазами чекиста 17.07.2025, 11:130 В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах 17.07.2025, 11:070 Жители Псковской области наращивают сбережения: прирост по итогам полугодия – почти 20%
17.07.2025, 11:000 Псковских газовиков наградили за содействие Следственному комитету 17.07.2025, 10:500 «Квадратные метры»: Самый эффективный способ приобрести жилье. ВИДЕО 17.07.2025, 10:460 Россияне этим летом предпочли короткие поездки на выходные 17.07.2025, 10:370 Грозы с ливнями ожидаются во второй половине дня в Псковской области
17.07.2025, 10:320 «Зверьё моё»: Инопланетный гость. ВИДЕО 17.07.2025, 10:200 Кровля и комната жилого дома горели в деревне Пыталовские Хутора 17.07.2025, 10:120 В псковские библиотеки поступят авторские сказки о башнях Крома 17.07.2025, 10:060 «Гайд-парк»: Депутат областного Собрания Елена Лунгу об итогах парламентского полугодия
17.07.2025, 09:462 Каждый пятый житель Псковской области готов стереть себе память, чтобы не помнить рабочий день 17.07.2025, 09:300 Русские Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2028 году 17.07.2025, 09:150 Александр Братчиков: Государство должно укреплять уверенность семей в будущем их детей 17.07.2025, 09:000 Выдачи кредитов наличными выросли после снижения ключевой ставки
17.07.2025, 08:400 Делегация Псковской области участвует в семинаре по развитию добровольчества и СОНКО 17.07.2025, 08:200 На учете Росгвардии стоит более 17 тысяч псковичей, владеющих оружием 17.07.2025, 08:000 Кота из Швеции не впустили в Псковскую область из-за отсутствия сведений о вакцинации 17.07.2025, 07:300 В Себежском районе отмечают 81-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков
17.07.2025, 07:000 День этнографа в России празднуют 17 июля 16.07.2025, 22:000 Решит ли проблему демографии сокращение срока обучения, рассказал эксперт 16.07.2025, 21:351 Меры стимулирования рождаемости обсудили на «правительственном часе» при участии Псковской области 16.07.2025, 21:100 Из-за ливня затопило дома в Пыталовском округе
16.07.2025, 20:400 239 тысяч рублей выплатит великолукское СНТ за поврежденный упавшей ЛЭП автомобиль 16.07.2025, 20:391 Александр Козловский: трудоустройство ветеранов СВО – важнейшая задача 16.07.2025, 20:200 Грозовой разряд стал причиной трех пожаров в Псковской области 16.07.2025, 20:000 «Квадратные метры»: Самый эффективный способ приобрести жилье
16.07.2025, 19:330 Найден ушедший из детского лагеря в Гдовском районе 10-летний мальчик 16.07.2025, 19:200 Просидевшую под плитами 3 недели собаку спасли в российском городе 16.07.2025, 19:001 Сергей Вострецов: СОЦПРОФ против ослабления контроля за бизнесом 16.07.2025, 18:401 Михаил Иванов предложил вернуть прежние возрастные критерии для ухода на пенсию
16.07.2025, 18:380 «Зверьё моё»: Инопланетный гость  16.07.2025, 18:200 Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля 16.07.2025, 18:020 «Онлайн-брифинг»: Празднование 25-летия ПЛН в парке Строителей 16.07.2025, 18:000 Въезд в Латвию по загранпаспортам с электронным чипом вступил в силу
16.07.2025, 17:500 Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН 16.07.2025, 17:490 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 июля 16.07.2025, 17:400 Молодёжную викторину ко Дню города проведут на траве 16.07.2025, 17:390 «Особое мнение»: Евгений Михайлов об ухудшении качества жизни и вызовах для власти. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru