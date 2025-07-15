Культура

Военный лагерь XVI-XVII веков покажут на фестивале «Воевода Шуйский»

Военный лагерь XVI-XVII веков организуют для псковичей и гостей региона на фестивале «Воевода Шуйский» 23 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Запах пороха, устрашающий строй мушкетеров, массивная тень Покровской башни – ровно через месяц исторический праздник "Воевода Шуйский" снова будет удивлять! У Покровского угла мы снова разобьем военный лагерь и покажем, как жилось в XVI-XVII веках. Мастер-классы на любой вкус, бои реконструкторов, турниры и лекции – все это вас ждет 23 августа», - сообщили в музее.

Праздник организуется при поддержке Псковского городского молодежного центра и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.