Культура

Министр культуры о гастролях в «Михайловском»: Наши уникальные театральные школы обретают новых поклонников

Министр культуры Ольга Любимова анонсировала гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под началом народного артиста России лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике со ссылкой на пресс-службу Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее напомнили, что в нынешнем году традиционные показы санкт-петербургской труппы запланированы на период с 19 по 30 сентября. Выступления «Пушкинской школы» в музее в нынешнем году пройдут в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры Российской Федерации в рамках направления «Ведущие театры». Главная цель этого плана, подчеркнула Ольга Любимова, «…познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша творческая семья постоянно растёт. Так наши уникальные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только сохраняются, но и обретают новых поклонников по всей России».

В музее-заповеднике «Михайловское» также напомнили, что на сцене театрально-концертного зала в Научно-культурном центре заповедника в этом году «птенцы гнезда Рецептерова» намерены показать 11 спектаклей, в том числе три премьерных работы. В гастрольной афише — любимые зрителями комедии «Укрощение строптивой» по Шекспиру, «Ревизор» Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова, «Свадьба Кречинского» по пьесе Сухово-Кобылина. «Трагедийную линию» в этот раз решено представить пушкинскими «Маленькими трагедиями» (премьера) и «Гамлетом» Шекспира. Жителей и гостей региона также ждут на постановках сказок Пушкина, на спектаклях по прозаическим и драматическим произведениям Пушкина, Гоголя, Цветаевой. Запланирована в эти дни и выставка театральных костюмов, а артисты театра прочтут пушкинские стихи в Святогорском монастыре.

«Гастроли нашего театра, — констатирует создатель и неизменный руководитель «Пушкинской школы» Владимир Рецептер, — неизменно становятся знаковым событием для целого региона, в Пушкинские Горы съезжаются зрители из Пушкиногорского, Псковского, Великолукского, Новоржевского, Опочецкого, Бежаницкого, Себежского, Пыталовского, Локнянского, Порховского, Печорского и других районов Псковской области. Особенно радостно для нас то, как много в зале юных лиц: ведь первые посещения театра откладываются в памяти на долгие годы и оказывают влияние на формирование художественного вкуса. Поэтому так важно, чтобы у детей и подростков была возможность прикоснуться к театральным воплощениям сокровищ русской классики. Мы надеемся, что в этом году спектакли гастрольного репертуара посетят ещё больше школьников и студентов, ведь все спектакли «Пушкинской школы» входят в программу «Пушкинская карта». Гастроли для нас — всегда большая радость, но выходить на сцену там, где всё дышит Пушкиным — ни с чем не сравнимое счастье».

Полную афишу гастролей-2025 «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» можно найти на официальном сайте учреждения.

В Министерстве культуры Российской Федерации также пояснили, что Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации призван воссоздать единую гастрольную систему страны, которая охватывает всю территорию России. План включает масштабные федеральные программы — «Большие гастроли» (стартовала в 2014 году) и «Мы — Россия» (начата в 2020 году). Проект «Большие гастроли» (гастроли театров) призван расширить рамки творческого взаимодействия театральных коллективов со зрителями в России и за рубежом. В рамках федеральной программы «Мы — Россия» (гастроли национальных коллективов) предоставляется поддержка национальным хореографическим и хоровым коллективам, оркестрам и ансамблям народных инструментов, театрам песни и танца.