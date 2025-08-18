Псковcкая обл.
Культура

В псковской библиотеке пройдёт познавательно-интерактивная игра «Россия в деталях»

21.08.2025 13:44|ПсковКомментариев: 0

Библиотека имени В. А. Каверина приглашает юных исследователей в возрасте от 7 лет на познавательно-интерактивную игру «Россия в деталях», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Библиотека имени В. А. Каверина

В ходе игры участники отправятся в путешествие по страницам истории, чтобы узнать о происхождении и эволюции государственных символов России. Особое внимание будет уделено российскому триколору. Ребята познакомятся с традиционными значениями его цветов: белый цвет ассоциируется с благородством, миром и откровенностью; синий символизирует верность, честность; красный цвет традиционно связывают с мужеством, великодушием и силой. Хотя официального толкования этих цветов не существует, именно такие значения закрепились в народном сознании на протяжении веков, отметили в библиотеке. 

Игра также расскажет о ключевых этапах в истории флага. Например, участники узнают, что бело-сине-красный флаг впервые был поднят на первом русском военном корабле «Орел» ещё в 1668 году. Однако его широкое использование началось благодаря Петру I, который в 1705 году издал указ, обязывающий все русские торговые суда ходить под этим флагом. При этом существует версия, что Пётр I мог вдохновиться дизайном флага Голландии. История флага не была прямой.

В ходе игры будет уделено внимание тому, как менялся его статус. Долгое время, с 1705 по 1858 год, бело-сине-красный флаг фактически служил флагом торгового флота. Затем, в период с 1858 по 1896 год, государственным флагом Российской империи был черно-желто-белый флаг, введенный Александром II. Лишь в 1896 году Николай II окончательно утвердил бело-сине-красный триколор в качестве государственного флага России, вернув ему статус, который мы знаем сегодня.

Именно 22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации, в память о событиях 1991 года, когда исторический триколор вновь занял своё законное место. Помимо познавательной части, программа игры включает и творческие задания. Ребята смогут проявить свою креативность, собрав собственный символ, что позволит им глубже осмыслить значение символики. Кульминацией станет эффектный финал, где участники смогут создать свой собственный символ России.

Мероприятие пройдёт 22 августа в 16:00 в библиотеке имени В. А. Каверина.

Для участия необходима обязательная предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Забронировать место можно, написав сообщение в группу или позвонив по телефонам: 8(8112)29-03-38, 8(8112)29-03-40.

В библиотеке отметили, что это мероприятие предоставит детям возможность узнать больше о России, её истории и символах в интерактивной и запоминающейся форме, способствуя формированию интереса к своей стране.

Источник: Псковская Лента Новостей
