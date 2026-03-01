 
Культура

Псковский Дом детского творчества отметит 100 лет в 2026 году

100 лет исполнится старейшему учреждения образования города Пскова - Дому детского творчества, в 2026 году. Об этом сообщили в сообществе учреждения ВКонтакте. 

Фото: Дом детского творчества/ сообщество ВКонтакте

«100 - на службе детского счастья! 100 лет - на радость детям! Поговорим о творческих объединениях сегодняшнего Дома детского творчества», - написали в социальной сети. 

Первым в ряду творческих объединений, о истории которого рассказали в сообществе, стал хореографический ансамбль «Солнышко». Он был основан в 1982 году на базе Дома Пионеров, правопреемником которого стал Дом детского творчества. В 1990 году коллектив получил почетное звание «Образцовый детский коллектив».

Более десяти поколений выпускников прошли через школу ансамбля. Его основателем и неизменным руководителем является Ирина Белотелова - заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения и обладатель почётного звания «Душа земли Псковской».

«Коллектив активно участвует в культурной жизни региона, ежегодно проводя концерты для широкой аудитории города. Концертные программы отличаются художественным своеобразием, целостностью и оригинальностью каждого номера. Особое внимание уделяется региональному компоненту, выраженному в уникальности костюмов, созданных на основе традиционных нарядов северо-западной части России, а также в исполнении танцев Псковской области и национальных танцев народов России», - рассказали в Доме детского творчества. 

