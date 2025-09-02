Культура

Всероссийский этап фестиваля «Мой Пушкин» в «Михайловском» проведут в октябре

Всероссийский с международным участием этап творческого фестиваля «Мой Пушкин» анонсирует Государственный музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, фестиваль-2025 посвящён Году защитника Отечества. Кроме того, при подготовке творческих работ его участники, как следует из положения о фестивале, могли опираться на юбилеи и круглые даты пушкинского календаря. К их числу относятся 200 лет со дня восстания декабристов (1825); 225 лет со дня рождения Анны Керн, адресата лирики Пушкина; 250 лет со дня рождения Н.О. Пушкиной, матери поэта, и 280 лет со дня рождения М.А. Ганнибал, его бабушки; 200-летие многих пушкинских произведений михайловского периода.

Согласно тому же документу, у потенциальных участников «Моего Пушкина» есть ещё немного времени, чтобы подать заявку на участие в нём: до 20 сентября.

Конкурсная программа фестиваля будет формироваться по пяти номинациям: «Литературное творчество (поэты, прозаики)», «Исследовательская деятельность», «Художественное слово (чтецы)», «Хореографическое творчество (ансамбль, соло и дуэты)», «Музыкальное исполнительское творчество (вокал и инструментальное исполнительство; соло, дуэты, ансамбли)» и «Театральное творчество».

Финал фестиваля в очном формате состоится в период с 11 по 15 октября. Для зарубежных участников «Моего Пушкина» — наших соотечественников, проживающих в других странах, и иностранцев, владеющих русским языком — предусмотрено и удалённое участие в этом празднике искусства и творчества.

Напомним, что региональный этап творческого фестиваля «Мой Пушкин» в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в нынешнем году проходил в конце марта. Участие в нём приняли 40 индивидуальных исполнителей/исследователей и творческих коллективов.

Напомним, что учредителем и исполнителем фестиваля является автономная некоммерческая организация — псковский Центр образовательных и культурных инициатив «Параллели», традиционно работающий в партнёрстве с «Михайловским».