Культура

Художественную выставку из «Михайловского» открыли в Калуге

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 4 сентября, открыл выставку «Пушкинской строкой» в Калужской области, в музее-заповеднике «Полотняный Завод».

Директор «Михайловского» Георгий Василевич с юными посетителями выставки «Пушкинской строкой». Фото здесь и далее: Пушкинский заповедник

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», эта экспозиция представляет живопись и графику Натальи Аксёновой, профессионального художника и научного сотрудника музея-усадьбы «Петровское» в составе Пушкинского заповедника. В Калуге пушкиногорские музейщики решили показать 22 работы из своих фондов. Большая часть живописи — современные виды музея-заповедника: это Савкина горка, а ещё — парк «Петровского» со старинным вязом и аллеей роз, ведущей к дому Ганнибалов. Графическая составляющая новой выставки — рисунки, выполненные тушью.

Репродукция: Наталья Аксёнова: «...Камень, о который она споткнулась, лежит на моём столе подле увядшего гелиотропа» (2022). Из фондов «Михайловского»

«Эти листы складываются в своего рода рассказ о двух таких разных исторических эпохах: времени Петра и его арапа, прадеда Пушкина, Абрама Ганнибала, и времени самого поэта. Вниманию посетителей выставки предложены иллюстрации к «Дубровскому» и «Евгению Онегину», а также жанровые картины, изображающие сцены из жизни русского дворянства в XVIII—XIX столетиях: пешие и конные прогулки, домашнее музицирование, биллиард, школьный урок. Здесь, равно, впрочем, и в иллюстрациях к произведениям Пушкина, подготовленный зритель с лёгкостью узнает интерьеры домов-музеев и виды мемориальных усадеб», — конкретизировали в «Михайловском».

«Наталья Аксёнова, выпускница Петербургской академии художеств, знает музей-заповедник, пушкинское «Петровское», не только как художник. Она там живёт, — особо отметил, открывая выставку в «Полотняном Заводе» директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич. — Наталья каждый день видит эту маленькую жемчужину. Да, эта усадьба действительно маленькая и действительно жемчужина: XVIII век, Ганнибаловская вотчина, очень камерное и очень красивое место. Работы Натальи Аксёновой хороши тем, что, всматриваясь в них, вы находите массу деталей и видите своего рода проекцию той старинной жизни, максимально близко приближаетесь к тому времени, к его аромату, к его атмосфере».

В «Михайловском уточнили, что выставка «Пушкинской строкой. Живопись и графика Натальи Аксёновой» открыта в рамках работы XVIII съезда Сообщества пушкинских музеев, который в эти дни проходит в Калужской области. Таким образом, её смогли оценить многие специалисты, занимающиеся экспозиционной деятельностью в разных городах России. Не меньше пушкиногорских музейщиков порадовало и то, что уже в первые часы работы выставки её посетило множество молодых любителей изобразительного искусства.