«Михайловское» принимает участие в работе XVIII съезда Сообщества пушкинских музеев

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принимает участие в работе XVIII съезда Сообщества пушкинских музеев, который сегодня, 3 сентября, открылся в Калужской области.

Перед началом работы съезда. На фото, слева направо: директор «Михайловского» Георгий Василевич, директор Государственного музея А.С. Пушкина (Москва) Евгений Богатырёв, гендиректор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий Бессонов, министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», рабочие пленарные и выездные заседания съезда будут проходить в музее-заповеднике «Полотняный завод», что связан с именами Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, и в музее в Тарутино, неподалёку от места, где состоялся знаменитое Тарутинское сражение 1812 года. Одна из основных тем форума — итоги богатого на события юбилейного пушкинского 2024 года. Помимо этого, участники съезда планируют подробно обсудить концепции реставрации и развития «Полотняного Завода» в Калужской области и «Дома Языковых» в Ульяновской. Напомним, что именно на базе последнего уже много лет успешно работает виртуальное представительство Пушкинского заповедника.

Украшением программы съезда станет открытие выставки «Пушкинской строкой» — живопись и графика Натальи Аксёновой из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В «Михайловском» напомнили, что Сообщество пушкинских музеев – международное объединение литературно-мемориальных и историко-краеведческих музеев, рассказывающих о жизни и творчестве А. С. Пушкина; местах, где жил или бывал поэт; его предках и потомках, а также литературных героях его произведений. Учредителями сообщества являются пять музеев, среди которых — Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области.