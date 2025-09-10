Культура

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» пройдет в Дновском округе в 2026 году

Областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье» пройдет в Дновском муниципальном округе в следующем году, сообщил глава округа Владимир Цветков в своем Telegram-канале.

Видео: Владимир Цветков / Telegram-канал

Как отметил глава, кубок конкурса председателю Дновского районного Совета ветеранов Сергею Егорову сегодня передала председатель Бежаницкого районного Совета ветеранов Любовь Павлова.

«А в этом году в смотре-конкурсе семья Андреевых из Дно стала одним из победителей в номинации "Лучший приусадебный участок". Поздравляю Веру Фалимовну и Владимира Ивановича!» - добавил Владимир Цветков.