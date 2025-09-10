Культура

Финал областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» состоялся в Бежаницах

Финал областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» состоялся в Бежаницах 10 сентября, сообщила глава Бежаницкого района Елена Иванова на своей страннице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Волков / Telegram

На конкурс прибыли представители всех муниципалитетов Псковской области, а также гости из Ленинградской области и Витебской области Республики Беларусь.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

Глава Стругокрасненского округа Александр Волков в своем Telegram-канале рассказал, что в этом мероприятии от муниципалитета принимала участие семья Кухновец из села Новоселье.

Фото: Александр Волков / Telegram

А от Пыталовского муниципального округа принимала участие Гарина Баранова с дочерью. Сопровождала их председатель совета ветеранов - Елена Фёдорова.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

«Наша выставка пользуется большой популярностью, так как с собой привезены разнообразные цветы, их черенки, поделки, и вкусности. А сами участницы - в красивых нарядах и кокошниках. У палатки постоянно выстраиваются в очередь все желающие приобрести черенки или цветы себе домой», - отметила глава Пыталовского округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Telegram

А глава Опочецкого округа Юрий Ильин в соцсетях рассказал, что на XIV Региональном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье — 2025», который прошел в Бежаницах, муниципалитет представила победительница окружного этапа Маргарита Андреева.

«Маргарита выступала в номинации "Лучший в декоративно-прикладном творчестве" и покорила жюри и зрителей своими удивительными работами — куклами в народном стиле. Каждая её кукла — это не просто игрушка, это целая история, воплощение культурных традиций, душевного тепла и невероятного мастерства. Её участие стало настоящим украшением фестиваля, внеся в него частичку самобытной культуры и добра нашего округа», - заявил Юрий Ильин.