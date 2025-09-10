Культура

Александр Бушуев рассказал, как сломанная нога и джетлаг открыли в нем художника

Псковский художник, основатель мотоклуба «Позитивная механика» и член творческого объединения «Митьки» Александр Бушуев в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроем» поделился историей своего неожиданного прихода в живопись.

По словам художника, шуточное начало его творческого пути связано со службой в Речном училище в Ленинграде:

«У меня есть такая шуточная история, что первым во мне художника увидел мой командир роты, когда я учился в Ленинградском Речном училище. Перед приездом министра речного флота он дал мне чёрную баночку с краской, тоненькую кисточку и сказал: "Бушуев, у тебя есть талант художника, ты должен рисовать полосочки на этих белых березах". И я рисовал эти чёрные полосочки», — с улыбкой вспоминает Александр Бушуев.

Однако по-настоящему переломным моментом стал 1998 год, когда художник сломал ногу и оказался прикован к кровати на полтора месяца. По его словам, стать профессиональным художником его заставили обстоятельства. В этот сложный период его навестил друг и наставник, известный псковский художник Анатолий Елизаров.

«Он принёс мне этюдник, краски, поставил на стол натюрморт и говорит: "Рисуй". Я говорю: "Анатолий Николаевич, я рисовать-то не умею". А он в ответ: "Так не надо уметь, просто рисуй, и всё, тебе всё равно делать нечего". И я начал рисовать», — рассказал гость студии.

Случайная шутка привела к настоящему успеху. Во время совместного пленэра Александр Бушуев познакомился с группой преподавателей из Вольного университета.

«Одна из американских педагогов Сьюзан Эмли начала восхищаться моими работами: "Ой, как у тебя хорошо получается, как у тебя все здорово". Но я воспринимал это все в шутку. Я говорю: "Да не может этого быть, вы ошибаетесь!" Нет, говорит, у тебя получаются хорошие рисунки. Я так же в шутку и ответил: ну, если у меня всё здорово, пригласи меня в Америку на выставку. Она ответила: "Никаких вопросов" и прислала мне приглашение», — вспоминает художник.

Получив приглашение, он столкнулся с неожиданной проблемой: его работы задержали в аэропорту Сиэтла из-за запрета на ввоз предметов искусства.

«До выставки оставалось три дня. Мне из-за джетлага не хотелось спать, и я за три дня нарисовал целую выставку», — говорит Александр Бушуев.

Результат оказался ошеломляющим: практически все работы были проданы.

«Я стал профессиональным художником, потому что у меня раскупили всю выставку. И, опять же, курьёзный случай: из тридцати оставили три работы, которые, на мой взгляд, были хорошие. А весь остальной “шлак” выкупили, причем хорошо выкупили. Приехал оттуда с деньгами, с полным карманом долларов. Я подарков привёз детям, жене и друзьям. А вот то, что касалось хороших работ, я их просто привез обратно. Они у меня где-то дома лежат», — заключил Александр Бушуев.

«Чай втроем» - это программа о душевных разговорах с известными в Псковской области персонами.