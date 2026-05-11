Александр Козловский помог оснастить арт-студию в Булынино

На встрече, состоявшейся в праздничные дни в великолукской деревне Булынино, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский выполнил просьбу коллектива местного Дома культуры. Об этом депутат пишет в мессенджере «Макс».

Уже четыре года здесь действует арт-студия под руководством Ольги Романовой — специалиста по культурно-досуговой деятельности. В студии занимаются как дети, так и взрослые. Творческие встречи проходят еженедельно и пользуются большим спросом у жителей.

В рамках поддержки передал Александр Козловский мольберт, краски и цветной принтер. Это позволит расширить возможности студии и проводить занятия для представителей старшего поколения.