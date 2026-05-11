 
Культура

Александр Козловский помог оснастить арт-студию в Булынино

0

На встрече, состоявшейся в праздничные дни в великолукской деревне Булынино, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский выполнил просьбу коллектива местного Дома культуры. Об этом депутат пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Александр Козловский / «Макс»

Уже четыре года здесь действует арт-студия под руководством Ольги Романовой — специалиста по культурно-досуговой деятельности. В студии занимаются как дети, так и взрослые. Творческие встречи проходят еженедельно и пользуются большим спросом у жителей. 

В рамках поддержки передал Александр Козловский мольберт, краски и цветной принтер. Это позволит расширить возможности студии и проводить занятия для представителей старшего поколения.

«Помощь арт-студии оказали в рамках партийного проекта "Единой России" "Старшее поколение". Забота о людях старшего возраста остается одним из ключевых приоритетов Народной программы партии», - пишет депутат.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026