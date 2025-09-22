Культура

На бесплатные экскурсии в честь Дня туризма приглашает «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает на бесплатные экскурсии по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этот день всех желающих ждут на недавно открытой в Пушкинском заповеднике выставке «Борис Годунов. Герои. Версии. Шедевры».

На выставке «Борис Годунов. Герои. Версии. Шедевры». Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Эта выставка, на которой можно увидеть действительно уникальные экспонаты — совместный проект музея-заповедника «Михайловского» и московского Российского национального музея музыки.

Ещё одно предложение праздничного дня — экскурсия «Святогорский монастырь в творчестве и в судьбе А.С. Пушкина. “Кладби́ще родовое“».

Место сбора группы — касса экскурсионного отдела в Научно-культурном центре музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Полезные подробности (начало экскурсионных сеансов, возрастные рекомендации для участников программы) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

В музее также напомнили, что Всемирный день туризма (Worid Tourism Day) был учреждён в 1979 году и приурочен к концу туристического сезона в Северном полушарии и к его началу в Южном. В России этот международный праздник отмечают с 1983 года.