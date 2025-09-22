Культура

В ГКЦ Пскова функционируют 11 официальных творческих коллективов

Заместитель директора Городского культурного центра Пскова Даниил Иванов в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» поделился информацией о работе творческих коллективов учреждения.

В ГКЦ функционируют 11 официальных творческих коллективов, а также множество любительских объединений, не имеющих статуса коллективов. Все они охватывают широкий спектр направлений и обеспечивают возможность занятия творчеством как взрослым, так и детям.

Гордость центра — два заслуженных коллектива народного творчества России: ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева и Псковский русский народный хор. Кроме того, на базе ГКЦ действуют детские образцовые студии, вокальные студии, разножанровая хореография (народный танец, классический балет в студии «Щелкунчик», эстрадные постановки в ансамбле «Сувенир&бит»), а также уникальный псковский цирк и молодёжный театр «Фонарь».

Особое признание на федеральном уровне получил псковский цирк. В 2025 году народная студия циркового искусства была названа лучшей детской театральной и цирковой студией России.

«Городской культурный центр Пскова представляет собой современное и многообразное пространство для творческого развития, объединяющее талантливых артистов и творческие коллективы с разным уровнем подготовки. Здесь каждый может найти своё направление и единомышленников для занятий искусством», — отметил Даниил Иванов.