В ГКЦ Пскова функционируют 11 официальных творческих коллективов

Заместитель директора Городского культурного центра Пскова Даниил Иванов в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» поделился информацией о работе творческих коллективов учреждения.
В ГКЦ функционируют 11 официальных творческих коллективов, а также множество любительских объединений, не имеющих статуса коллективов. Все они охватывают широкий спектр направлений и обеспечивают возможность занятия творчеством как взрослым, так и детям.
Гордость центра — два заслуженных коллектива народного творчества России: ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева и Псковский русский народный хор. Кроме того, на базе ГКЦ действуют детские образцовые студии, вокальные студии, разножанровая хореография (народный танец, классический балет в студии «Щелкунчик», эстрадные постановки в ансамбле «Сувенир&бит»), а также уникальный псковский цирк и молодёжный театр «Фонарь».
Особое признание на федеральном уровне получил псковский цирк. В 2025 году народная студия циркового искусства была названа лучшей детской театральной и цирковой студией России.