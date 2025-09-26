Культура

«Книжная яблоня» приглашает псковичей в субботу на квартирник

Псковский литературный фестиваль «Книжная яблоня» завершится в субботу грандиозным квартирником в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва на площади Ленина, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

В квартирнике будут участвовать «Клуб не очень анонимных поэтов» вместе со своим руководителем – поэтом и музыкантом Алёной Любиной, а также известные псковские музыканты и музыкальные коллективы.

Свои стихи на квартирнике будут читать члены «Клуба не очень анонимных поэтов» Виктория Баландина, Надежда Рязанцева, Снежана Романова, Александра Тулимонас, Елена Бордюкова и Диана Константинова.

На квартирнике также выступят поэт и музыкант, «лирик и просто человек» из Невеля Константин Духанский, музыкант, поэт и художник Катя Арсеньева, более известна под псевдонимом Вика Мьюзик, и группа «Дети солнца» (Антон Моисеев и Илья Самсоненков).

Кроме того, на квартирник в Василёвке приглашена вокально-инструментальная группа «Кораблики», состоящая из талантливых учеников Детской школы искусств города Пскова, которые также являются воспитанниками творческого клуба «Феникс», созданного при деятельном участии архимандрита Псково-Печерского монастыря отца Марка. В этой группе играют и поют три сестры Абысовых (13-летняя Дарья и 11-летние двойняшки Анна и Яна), а также 11-летний барабанщик Дима Фадеев. Каждый из юных музыкантов владеет сразу несколькими инструментами, включая скрипку, гитару, фортепиано, саксофон, бас-балалайку, барабаны, конги, ксилофон и кахон.

Начало квартирника в 10.00. В это же время в библиотеке на площади Ленина откроется фестивальная книжная ярмарка, которая будет работать последний день.

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» проходит в Пскове в восьмой раз. Организатор фестиваля – Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры городской администрации.