Культура

Стала известна программа предпоследнего дня псковского фестиваля «Книжная яблоня»

О тайнах Изборской долины и как создавать фэнтези-вселенные смогут узнать псковичи на литературном фестивале «Книжная яблоня» 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизированной библиотечной системе Пскова.

В 10:00 в библиотеке – Центре общения и информации имени Игоря Григорьева на улице Юбилейной начнётся презентация книги «Добруши и кошули. Тайна башни» с участием автора, журналиста Александра Рогозы.

В 11:00 в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева на улице Труда состоится встреча с автором фэнтези и комиксов Ольгой Шестаковой.

В библиотеке микрорайона Овсище писатель Наталья Шарапова познакомит читателей со своей сказочной страной.

В 11:00 в Детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте писатель, эколог и биолог Марина Дороченкова проведёт с читателями творческую встречу по познавательному комиксу «Ты можешь ошибаться!»

В Детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов в 11:00 писатель Ольга Орлова проведёт беседу-презентацию своей книги «Каникулы в затопленном городе».

Интервью с писателем Антониной Крейн «Как создать фэнтези-вселенную, в которой захочется жить» состоится в Центре детского чтения на улице Розы Люксембург в 11:30.

В 12:00 в Историко-краеведческой библиотеке на площади Ленина начнётся творческая встреча презентация книг Баира Иринчеева «Прадедушкины медали».

В 13:00 библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич приглашает на игровую программу «Бегемотылёк и все-все-все» по книгам и стихам Дарьи Грибановой с участием автора.

Также в 13:00 в библиотеке – Центре детского чтения состоится встреча «Маленькие сказки для большой души» с писателем Татьяной Фомченковой.

В 14:00 писатель Ольга Орлова проведёт для читателей Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» «Путешествие по Подводным городам».

В это же время в Детской экологической библиотеке «Радуга» начнётся презентация «Золотые Земли» - уникальный цикл, позволяющий путешествовать во времени» с участием автора, писателя Ульяны Черкасовой.

А в Историко-краеведческой библиотеке в 14.00 состоится паблик-ток с участием писателей Александра Рогоза, Марины Дороченковой и Надежды Альшенецкой.

В 17.00 в библиотеку «Родник» на встречу с читателями придёт художник-реставратор, искусствовед, историк и культуролог Татьяна Мусатова на краеведческую встречу с читателями под названием «Тайны Изборской долины».

Напомним, что литературный фестиваль «Книжная яблоня» проходит в Пскове в восьмой раз. Организатор фестиваля – Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры городской администрации.

В этом году фестиваль «Книжная яблоня» будет продолжаться до 27 сентября. С полной программой фестиваля можно познакомиться по ссылке.