Культура

Аромат «Пушкин» специально для дома поэта в «Михайловском» разработали парфюмеры из Петербурга

В доме поэта в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника сегодня установили аромадиффузор с композицией «Пушкин».

Фото: Станислав Лебедев, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее, этот аромат специально для музея-заповедника разработали специалисты из петербургской «Гильдии парфюмеров», сотрудничавшие с «Михайловским» в процессе создания уникального выставочного пространства «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт».

Эта работа оказалась настолько творческой, рассказали в гильдии, что у арома-художников родился новый замысел: «…передать ощущение поэтической атмосферы, окружавшей поэта в Михайловском. Получилась композиция, сочетающая запахи чернил и пергамента, свежесть морозного утра в усадьбе и уютную теплоту восковой свечи вечером. Не просто парфюм, а настоящий портрет поэта, сотканный из запахов, аромат поэтического вдохновения — лёгкий как пушкинский стих и глубокий как его проза».