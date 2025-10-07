Культура

Дочь Юлии Пересильд выпустила совместную песню с Иваном Дмитриенко

Молодая актриса Анна Пересильд, дочь известной уроженки Пскова Юлии Пересильд, дебютировала на музыкальной сцене, выпустив совместный трек с российским исполнителем и актером Иваном Дмитриенко. Сингл под названием «Силуэт» был анонсирован в Telegram-канале певца.

Видео: Иван Дмитриенко / Telegram-канал

Иван Дмитриенко поделился своим восторгом от сотрудничества: «Песня, пропитанная чувствами, жаждой, тоской. Я писал ее с большим трепетом внутри и невероятно счастлив, что она случилась. Надеюсь, вы найдете в строчках себя. Многие ждали наш дуэт, и мне кажется, он очень вовремя появился. Каждая песня, которая выходит, для меня как целая жизнь. Столько идей, съемок, процессов. Невероятно счастлив, что мы сделали её с Аней. Ее нежность совершенна в этих стихах. Обнимаю каждого. Приятного прослушивания».

Анна Пересильд также не осталась в стороне и поделилась своими эмоциями в личном Telegram-канале: «Безумно важное событие для меня. Дуэт, который очень многие ждали. Он правда случился в очень правильное время. Я безумно благодарна Ване и что именно с ним я узнаю что-то про мир музыки. Это больше счастье! Слушайте на всех площадках песню, в которой очень много сильных и глубоких чувств».

Ранее Анна Пересильд сыграла роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».