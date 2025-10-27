Культура

Наступает «Ночь…» — просыпаются сказки: в дни всероссийской акции Пушкинский заповедник приглашает на фольклорные программы

На две интересные фольклорные программы в дни всероссийской акции «Ночь искусств-2025» приглашает жителей и гостей Псковской области Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

К репродукции: «Деревенский» Пушкин на рисунке Энгеля Насибулина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, уже в предстоящее воскресенье, 2 ноября, все желающие смогут побывать на программе «Сказки пушкинской поры». В исполнении лауреата конкурсов сказителей Алёны Осиповой прозвучат фольклорные миниатюры, которые в псковских пушкинских местах, в Михайловском, в 1927 году записал известный фольклорист Василий Чернышёв. Алёна Осипова рассказывает их на местном говоре — так, как их мог слышать здесь сам Пушкин.

В музее отметили, что эта программой заменили ранее анонсированную «Красную вечёрку», которую пришлось отменить из-за болезни исполнительницы главной роли и, по сути, «двигателя» всей «революционной» музейной постановки.

«Сказки пушкинской поры» прозвучат в «Музее-мельнице в деревне Бугрово».

А на следующий день здесь же, в Бугрово, но уже в музейном комплексе «Пушкинская деревня», все желающие смогут стать участниками одной из самых популярных музейных программ — «Деревенского Пушкина». В основу интерактивного фольклорного действа легли воспоминания крестьян о Пушкине, псковский литературный, музыкальный и игровой фольклор и, конечно, произведения «зуёвского барина».

В музее также напомнили, что в рамках всероссийской акции 3 и 4 ноября свои новые арт-экскурсии по парку «Михайловского» проведёт известный артист театра и кино Михаил Драгунов. Со своими слушателями он на этот раз будет говорить о драматургии Пушкина.

Полную программу «Ночи искусств — 2025» с подробностями (время и место проведения, продолжительность программ и экскурсий, возрастные рекомендации для участников и прочее) уже сейчас можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».