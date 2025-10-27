Культура

Премьерные арт-экскурсии включил в программу «Ночи искусств» Пушкинский заповедник

Премьеру поэтической экскурсии «Волшебный край» включил в программу предстоящей «Ночи искусств» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, подготовил и проведёт эту экскурсию-прогулку по парку мемориальной усадьбы поэта актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов.

Николай Предеин. Из иллюстраций к Маленьким трагедиям А.С. Пушкина. Из фондов «Михайловского»

«В основу новой работы актёра легли фрагменты из пушкинских пьес и других драматургических произведений — из “Маленьких трагедий“, “Бориса Годунова“, “Сцен из Фауста“, “Разговора книгопродавца с поэтом“, — рассказали в музее. — Размышления о драматургии Пушкина особо интересны, когда ими делится артист — человек, знающий законы и саму материю сценического искусства изнутри».

Драматургии Пушкина, точнее — трагедии «Борис Годунов», в канун 200-летия её создания — будет посвящена и другая новая арт-экскурсия Михаила Драгунова, также подготовленная к всероссийской акции. Эту программу актёр назвал «Я могу творить» — по цитате из черновика письма поэта к Николаю Раевскому из Михайловского во второй половине лета 1825 года.

Николай Предеин. Из иллюстраций к «Борису Годунову» А.С. Пушкина. Из фондов «Михайловского».

В музее уточнили, что свои новые литературные экскурсии Михаил Драгунов проведёт 3 и 4 ноября. Полное расписание сеансов, возрастные рекомендации к участникам прогулок, информацию о «точке сбора» группы и другие подробности предстоящего события можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий → Ноябрь → “Ночь искусств“. Культурно-образовательный проект в рамках празднования Дня народного единства».

Напомним, что в программу «Ночи искусств — 2025» в музее также включили театрализованную интерактивную программу «Красные посиделки» — с музейной точностью реконструированную вечёрку, подобную тем, что комсомольские активисты или местные «избачи» устраивали в деревнях в первые годы Советской власти.