Культура

Танцы пушкинского века и пути к звёздам: чему научат юных эстетов в «Михайловском» в этом году

04.11.2025 15:20|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыта запись в Студию эстетического развития детей, вот уже много лет, с 2017 года, работающую при музее.

Фото из архива Студии эстетического развития детей в «Михайловском»

Новый, 2025/2026 учебный год у студийцев начнётся 15 ноября, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации учреждения со ссылкой на куратора проекта, методиста и педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину.

Многие из студийцев, которые посещали занятия в прошлом году, уже подтвердили своё желание учиться в музее и дальше, отметила Татьяна Тимошина. Это дети из Пушкиногорского и соседнего Новоржевского района. Программа, включающая в себя 20 уроков с непременной творческой составляющей в конце каждого, для них уже составлена. На первой же встрече, которая по традиции называется «Я поведу тебя в музей», ребята узнают, кто такой и чем занят на работе музейный реставратор. Далее их ждут «Мир книжных открытий» — знакомство с музейной библиотекой, где юные эстеты смогут усвоить правила поведения в «книжкином доме», «Лаборатория игрушек», где студийцы освоят технику ватного папье-маше, «Мастерская Деда Мороза», многое другое.

«Мы поговорим об истории посуды и об истории подсвечников и даже сделаем подсвечники сами. Мы познакомимся с танцевальными традициями XIX века и силуэтными портретами, столь популярными в пушкинское время. Нас ждут специальные уроки к Дню матери, Дню защитника Отечества и к 8 Марта. А завершится наша учебная программа 11 апреля большим космическим путешествием “В синем небе звёзды блещут…“ — к 65-летию полёта Гагарина в космос», — рассказала о некоторых из запланированных тем Татьяна Тимошина.

Педагог особо подчеркнула, что новичкам в студии тоже будут рады. Для них будут организованы занятия по программе, апробированной в прошлом учебном году.

Напомним, что в разные годы в студии при музее работало до трёх групп. Занятия для студийцев часто проводят в интерьерах развёрнутых здесь выставок, полагая очень важным знакомить ребят с высокими образцами искусства — как современного, так и пушкинской поры. Проект реализуется в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями РФ и направлен на сохранение историко-культурного наследия народов России, поддержку русской культуры, сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В «Михайловском» добавили, что студии, которые музей создаёт в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми и подростками, в посёлке и в районе очень популярны. Сейчас, например, в Пушкинском заповеднике помимо Студии эстетического развития активно и творчески работает театральная студия «Лукоморье», воспитанники которой осваивают азы сценического мастерства и в эти дни уже вовсю работают над спектаклем-сказкой для новогоднего праздника.

К проведению занятий в детской музейной Студии эстетического развития, добавили в «Михайловском», куратор проекта всегда привлекает сотрудников разных служб и подразделений Пушкинского заповедника, тем более что многие из музейщиков, помимо специального, имеют ещё и базовое педагогическое образование.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
