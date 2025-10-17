Псковcкая обл.
Культура

Извлечь Новый год из-под ковра намерены в театральной студии при музее-заповеднике «Михайловское»

18.10.2025 15:45|ПсковКомментариев: 0

В детской театральной студии «Лукоморье» при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоялось самая волнительное для любого актёра — будь он любитель или титулованный профессионал — событие: читка пьесы, по которой будет поставлен новый спектакль. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в службе информации музея со ссылкой на руководителя детского объединения, профессионального режиссёра и музейного педагога Дарину Дементьеву.

Здесь и далее: Дарина Дементьева и её воспитанники. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Новое, специально к новогоднему музейному празднику представление будет называться «Новый год под ковром». Сценарий спектакля-микс написан по сказкам Дональда Биссета, столь любимого и детьми, и взрослыми. Его миниатюры замечательно подходят для инсценировок, может быть, ещё и потому, что британский детский писатель сам был и актёром, и режиссёром; причём начинал не где-нибудь, а в Королевском Шекспировском театре. Сюжет будущего спектакля — пока секрет, говорит Дарина Дементьева, сообщая лишь то, что главным его героем будет Лошадь, раз уж восточный календарь обещает нам её год. Педагог добавила также, что ребята живо обсудили пьесу и она им понравилась: «Теперь они, полные задора и вдохновения, готовы творить новогоднее чудо!»

 

Напомним, что к занятиям студия, в которой в этом учебном году особенно много новичков, приступила 1 октября. «Первые наши уроки, — рассказывает музейный педагог, — были посвящено сплочению коллектива: упражнения на «чувство локтя», доверие и общение друг с другом. Вся эта работа, направленная на объединение, просто необходима после долгого перерыва и, конечно, при появлении в группе новых участников».

Новогодний спектакль — не только радостная и творческая работа для студийцев, но и ответственное поручение. Именно театральным представлением, а с ним и традиционным детским праздником с Дедом Морозом, Снегурочкой, танцами, играми и непременными подарками из мешка, Государственный музей-заповедник «Михайловское» по традиции открывает каникулярную афишу, рассказали в музее.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Рейтинг@Mail.ru