Культура

В жюри фестиваля «Пушкин. Михайловское» включена художница, связавшая носки для озябшей в космосе звезды

Организаторы IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» представляют членов жюри этого мультифорума. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», отметив, что такая информация размещена на официальной странице фестиваля в социальной сети.

Здесь и далее кадры из фильма Ольги Титовой «Носки для звезды». Из открытых источников

Так, в судейскую коллегию фестиваля, конкурсные показы которого пройдут в «Михайловском», включена Ольга Титова — режиссёр, художник, сценарист анимационных фильмов Ольга Титова. Выпускница художественного факультета ВГИКа, она работала художником-постановщиком на студиях «Экран», «Союзмультфильм», «Классика», «Кристмас филмз»; преподаёт во ВГИКе и в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина. Фильмы с её участием — призёры премии Британской академии кино и телевизионного искусства (BAFTA), премии «Серебряный Пульчинелло» (фестиваль «Мультфильмы на побережье», Италия), фестиваля «Праздник анимации» (Лос-Анджелес, США), Международного фестиваля Animafest Zagreb (Хорватия), многих других, а также номинанты на премию «Оскар».

Широкому зрителю хорошо известен мультфильм «История любви одной лягушки», в создании которого Ольга Титова участвовала как художник. Лента о лягушке, мечтающей вырваться из родного болота и обрести любовь прекрасного принца, сделана по мотивам русских сказок.

Ещё одна относительно недавняя и очень оригинальная работа Ольги Титовой — её режиссёрский дебют «Носки для звезды», кукольная анимация в технике макраме. Это трогательная история о желтом шестируком мастере-вязальщике, который создал из пряжи белоснежную звезду и, чтобы та не озябла, отдал ей свои жёлтые носки. В этой ленте Ольга Титова, сама как шестирукий мастер, была и режиссёром, и сценаристом, и художником-постановщиком, а также работала в команде, создающей кукол и декорации. Фильм получил специальный диплом анимационного кино «Суздальфест-2023» — «За мастерство хитросплетений нейронных связей и причинно-следственного судьбы сплетения». В следующем, 2024-м «Носки для звезды» были удостоены приза Х Московского кинофестиваля «8 женщин», который традиционно проводит в первые дни календарной весны Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России, а затем — ещё и Гран-при кинофестиваля «Кинопроба».

Напомним, что Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», инициированный несколько лет назад Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское» и его директором Георгием Василевичем, в текущем году запланирован на период с 5 по 9 декабря Этот праздник мультипликации неизменно вызывает большой интерес у россиян — в прошлом году, например, творческие встречи, ретро- и конкурсные показы и другие события из его программы посетило порядка 2,9 тысячи человек — жителей и гостей Пушкинских Гор, Пскова, Острова. При этом все мероприятия фестиваля для зрителей были бесплатными.