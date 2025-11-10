Культура

Голос Чебурашки и Барта Симпсона вошёл в жюри фестиваля «Пушкин. Михайловское»

Организаторы IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» представляют членов жюри этого мультифорума. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», отметив, что такая информация размещена на официальной странице фестиваля в социальной сети.

Так, в судейскую коллегию фестиваля «Пушкин. Михайловское» вошла актриса и певица Лариса Брохман. В её творческом портфеле — выступления в составе популярного в 1980-е годы трио «Мультики», работа в Челябинской филармонии в группе Олега Митяева и в местном театре кукол.

Лариса Брохман в момент озвучки сериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Широкому зрителю актриса известна как голос Чебурашки, Умки, Фиксиков, Барта Симпсона («Симпсоны в кино»), персонажей сериалов «Леди Баг и Супер-Кот», «Щенячий патруль» и многих других героев кукольных и рисованных героев как российских, так и зарубежных анимационных лент. А в поезде московского метро, запущенного к 80-летию Союзмультфильма по Серпуховско-Тимирязевской («серой») линии, именно Лариса Брохман объявляла остановки — голосами Зайца из «Ну, погоди!» и Фрекен Бок из фильма «Карлсон вернулся».

Актриса — лауреат Национальной анимационной премии «Икар» и лауреат «Международного слета аниматоров — 2024» в номинации «Лучший женский голос», награждена Медалью Гавриила Державина за вклад в культуру.

Ранее сообщалось, что председателем жюри IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» станет Наталья Орлова.

Напомним, что фестиваль, созданный по инициативе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и его директора Георгия Василевича, пройдёт с 5 по 9 декабря. За четыре года своей работы он стал одним из самых заметных культурных событий региона: в прошлом году, например, его посетило около 2,9 тысячи зрителей — жителей и гостей Пушкинских Гор, Пскова и Острова.

Все мероприятия фестиваля-2025, как и прежде, для публики будут бесплатными.