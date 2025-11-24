Культура

«Придумано и сделано в России»: бутылочные вазы «куптрикотэ»

Музей-заповедник «Изборск» представляет серию ваз «куптрикотэ» Анны Куриловой, в рамках выставки «Придумано и сделано в России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: группа в сети «ВКонтакте» «Музей-заповедник «Изборск»

Автор в серии ваз использует две технологии работы со стеклянной тарой: coupe tricotee («куптрикотэ» — вязаная резка) и tricot ajoure («трикотажур» — ажурная вязка). Вазы выполнены из переработанной стеклянной тары.

Напомним, передвижная выставка «Придумано и сделано в России» работает ежедневно с 10.00 до 17.00 в выставочном зале в Изборске до 30 ноября. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийского музея декоративного искусства, Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.