Культура

В Изборске гости мастерских имени Шмитца увидели, что «Придумано и сделано в России»

Музей-заповедник «Изборск» вновь радушно принял воспитанников Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В.П. Шмитца. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Для гостей сотрудники музея подготовили насыщенную программу. Они побывали на экскурсии в Доме купца Шведова, а также посетили выставку современного дизайна «Придумано и сделано в России».

После знакомства с экспозициями гости приняли участие в мастер-классе «БОйкая изБОрская наБОйка» в музейной мастерской, где своими руками изготовили текстильные сувениры.