«Придумано и сделано в России»: Коллекция фарфоровой посуды с берестой «Изразец»

Музей-заповедник «Изборск» представляет зеркала коллекцию фарфоровой посуды с берестой «Изразец» в рамках выставки «Придумано и сделано в России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Коллекция фарфоровой посуды с берестой «Изразец» создана в 2024 году в коллаборации Московского государственного музея-заповедника «Коломенское», Дулевского фарфорового завода и российского бренда «Берёста».

В русской истории хорошо известны берестяной промысел и образцы использования бересты, а в традициях производства русского фарфора существенное место занимает поиск росписи – орнаментов, гармонирующих с формой изделий. Именно поэтому на фарфоре зафиксированы наиболее известные орнаменты московского изразца.

В коллекции «Изразец» по мотивам изразцов 1670-х годов из фондов музея-заповедника «Коломенское» рисунком деко́лью на фарфоре представлены кружки и вазы с берестой, блюда керамические в двух принтах: «цветы» и «птицы» на зеленом фоне.

«Мы специально для них выбрали матовую глазурь с лёгкой шероховатостью – она благороднее смотрится в интерьере, а орнамент читается мягче, "по-домашнему". Мы трудились над этой коллекцией почти полгода: нам очень хотелось, чтобы принт звучал современно, но держал связь с первоисточником», – прокомментировали свою работу мастера «Берёсты».

Фарфоровая посуда изготовлена на Дулевском фарфоровом заводе, а береста обрабатывалась на берестяном производстве в Шимском районе Новгородской области.

Береста является природным термо- и гидро-изолятором. Поэтому посуду можно брать в руки, не боясь обжечься, а также ставить в посудомоечную машину и СВЧ-печь.

«Благодарим за поддержку и реализацию проекта "Придумано и сделано в России" Министерство культуры Российской Федерации, Всероссийский музей декоративного искусства, Фонд развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив», - отметили в музее.

