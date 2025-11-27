Культура

«Придумано и сделано в России»: зеркала «Диво и Весть»

Музей-заповедник «Изборск» представляет зеркала «Диво и Весть» Ксении Пукк в рамках выставки «Придумано и сделано в России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

В основу конструкции зеркал заложена современная форма с декоративной отделкой, отсылающей к элементам народного костюма и вышивке крестом.

Смотрите также Вдохновленное русским

Напомним, передвижная выставка «Придумано и сделано в России» работает ежедневно с 10.00 до 17.00 в выставочном зале в Изборске до 30 ноября. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийского музея декоративного искусства, Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.