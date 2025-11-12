Культура

Более 3 тысяч гостей уже посетили выставку «Придумано и сделано в России» в Изборске

Более 3 тысяч гостей уже посетили выставку современного дизайна «Придумано и сделано в России» в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Этот масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства с 2018 года служит платформой для открытого диалога об актуальных трендах отечественного дизайна.

Наряду с конкурсными работами современных авторов на выставке представлены предметы начала ХХ века из фондов Всероссийского музея декоративного искусства.

200 самых крутых работ современных российских дизайнеров — от мебели и посуды до ювелирных изделий и AI-арта.

«Это настоящий срез актуальных трендов: экологичные материалы, локальная идентичность и новые технологии!» - отметили в музее.

Выставка завершит свою работу уже 30 ноября. Она открыта для посетителей с 10:00 до 17:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, дом 37.