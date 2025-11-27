Культура

Стартовала XVIII научно-практическая конференция «Изборск и его округа»

В «Изборской палате русской словесности и православной веры» академика Петра Оссовского проходит XVIII научно-практическая конференция «Изборск и его округа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

С приветственными речами перед участниками чтений выступили директор музея-заповедника Наталия Дубровская и настоятель Никольского собора в Изборске иерей Димитрий (Федоров). Первым докладчиком стал кандидат экономических наук, действительный член Санкт-Петербургского морского собрания, член попечительского совета музея-заповедника «Изборск» Сергей Савин.

В программе конференции прозвучат 11 докладов и сообщений, освещающих разнообразные аспекты истории, археологии и культуры Изборского края и Псковской земли.

По окончании чтений в Доме купца Белянина состоится торжественное открытие выставки фотографий 1950-60-х годов изборского художника Павла Мельникова «Хранитель времени».