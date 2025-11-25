Общество

Опубликованы темы докладов XVIII научно-практической конференции «Изборск и его округа»

Темы докладов, которые прозвучат на XVIII научно-практической конференции «Изборск и его округа» сегодня, 28 ноября, опубликованы в группе музея-заповедника «Изборск» в соцсети «ВКонтакте».

Программа

11.00 – 11.30 Регистрация участников конференции. Кофе-пауза.

11.30 – 12.00 Открытие заседания. Приветствие организаторов и почётных гостей конференции. Перед участниками чтений выступят директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская и настоятель Никольского собора в Изборске иерей Димитрий (Фёдоров).

С 12.00 до 14.30 пройдет первое заседание, в ходе которого будут заслушаны доклады на темы:

«Парадигма исторического развития: историческая память и историческое забвение»;

«Талабск: история и современность»;

«Обелиск Славы – символ межнационального единства. Сохранение и музеефикация в современном пространстве»;

«К обнаружению каменных крестов и надписей в притворе Никольского собора в Старом Изборске»;

«Изучение средневековых поселений в округе Изборска как мера сохранения объектов археологического наследия»;

13:30 – 14:30 – Обеденный перерыв

На вечернем заседании с 14.00 прозвучат доклады на темы:

«Археологические исследования могильника на Ворониной горе в 2025 году»;

«Предварительные итоги археологического изучения "кочующего" могильника Турок-Лопатово»;

«Проект "Школа наследия" в 2025 году в городе Печоры. К вопросу о подходах сохранения культурного наследия»;

«Особенности опеки над имуществом и малолетними детьми в купеческих семьях Псковской губернии второй половины XIX века как отражение эволюции имущественных отношений»;

«Приходская жизнь Свято-Никольской церкви в деревне Лавры Печерского района Псковской области»;

«История строительства железнодорожной станции "Новоизборск"».

По окончании конференции состоится торжественное открытие выставки фотографий 1950--60-х годов изборского художника Павла Мельникова «Хранитель времени».

Адрес: Изборск, улица Печорская, дом 41.