Опубликованы темы докладов XVIII научно-практической конференции «Изборск и его округа»

Темы докладов, которые прозвучат на XVIII научно-практической конференции «Изборск и его округа» сегодня, 28 ноября, опубликованы в группе музея-заповедника «Изборск» в соцсети «ВКонтакте».
Программа
11.00 – 11.30 Регистрация участников конференции. Кофе-пауза.
11.30 – 12.00 Открытие заседания. Приветствие организаторов и почётных гостей конференции. Перед участниками чтений выступят директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская и настоятель Никольского собора в Изборске иерей Димитрий (Фёдоров).
С 12.00 до 14.30 пройдет первое заседание, в ходе которого будут заслушаны доклады на темы:
- «Парадигма исторического развития: историческая память и историческое забвение»;
- «Талабск: история и современность»;
- «Обелиск Славы – символ межнационального единства. Сохранение и музеефикация в современном пространстве»;
- «К обнаружению каменных крестов и надписей в притворе Никольского собора в Старом Изборске»;
- «Изучение средневековых поселений в округе Изборска как мера сохранения объектов археологического наследия»;
13:30 – 14:30 – Обеденный перерыв
- На вечернем заседании с 14.00 прозвучат доклады на темы:
- «Археологические исследования могильника на Ворониной горе в 2025 году»;
- «Предварительные итоги археологического изучения "кочующего" могильника Турок-Лопатово»;
- «Проект "Школа наследия" в 2025 году в городе Печоры. К вопросу о подходах сохранения культурного наследия»;
- «Особенности опеки над имуществом и малолетними детьми в купеческих семьях Псковской губернии второй половины XIX века как отражение эволюции имущественных отношений»;
- «Приходская жизнь Свято-Никольской церкви в деревне Лавры Печерского района Псковской области»;
- «История строительства железнодорожной станции "Новоизборск"».
По окончании конференции состоится торжественное открытие выставки фотографий 1950--60-х годов изборского художника Павла Мельникова «Хранитель времени».
Адрес: Изборск, улица Печорская, дом 41.