Культура

Псковский музей готовится представить выставку о Плюшкине к своему 150-летию

Вопросы меценатства и юбилейное мероприятие музея в 2026 году обсудила генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова в ходе программы «Обратный отсчет» на радио ПЛН FM.

​​Светлана Мельникова рассказала о текущем состоянии меценатства, отметив, что масштабных случаев финансирования строительства, подобных деятельности помещика Николая Фан-дер-Флита, в ее практике было очень мало​. ​Она поделилась опытом создания фонда поддержки во Владимиро-Суздальском музее, куда входили достойные люди, помогавшие в экстренных ситуациях, например, оплачивая витрины или проект «Кидекша». ​При этом благотворитель, оплативший проект «Кидекша», попросил сохранить свое имя в тайне, что Светлана Мельникова назвала хорошим качеством.

Смотрите также Светлана Мельникова рассказала о вкладе Николая Фан-дер-Флита в развитие культуры и меценатства

Директор псковского музея объяснила сложности привлечения крупной поддержки от предпринимателей, отметив: «У наших предпринимателей непростая жизнь». ​Гостья студии, будучи из семьи предпринимателей, понимает их трудности, связанные с «непростой налоговой системой» и «сумасшедшими налогами, которые возрастают». ​При этом Светлана Мельникова выразила глубокое уважение к меценатам, которые тратят собственные средства на частные коллекции, и проявила желание «войти с ними в тесный контакт».

​В следующем году Псковский музей-заповедник отметит свой 150-летний юбилей. Светлана Мельникова подчеркнула: «Я за настоящий юбилей — 50, 100, 150 лет. ​Я люблю такие красивые вещи». ​В рамках юбилейных мероприятий музей планирует провести выставку, посвященную коллекционеру Фёдору Плюшкину. ​Для организации этой выставки директор музея договорилась с Государственным Эрмитажем, Русским музеем, Российским этнографическим музеем и Музеем истории религии, которые обладают коллекциями Фёдора Плюшкина.

Заслуженный работник культуры РФ акцентировала, что в музее отсутствуют реставраторы по дереву, и имеющаяся мебель не готова к экспонированию. Она сообщила: ​«Слава Богу, что нам удалось привести в порядок ту мебель, которая сейчас в кабинете Поганкиных палат». ​Для выставки Фёдора Плюшкина «катастрофически не хватает элементов типологической мебели».

​Однако Светлана Мельникова знает человека в Пскове, у которого есть такая мебель. «Я хотела бы связаться с ним», - сказала гостья студии. ​Она подозревает, что частные коллекционеры заинтересованы в представлении своих коллекций на федеральных площадках, поскольку это придает экспозиции «весомость, достоверность, красоту».

Директор учреждения культуры обозначила современные тенденции в музейном деле, когда можно использовать «типологические замены» из другого материала. По её словам, это сейчас модно: «Я люблю моду, как всякая женщина, но я абсолютно убеждена, что есть вещи в музее, которые надо делать классически, это очень важно». ​Из уважения к эпохе, в которую жил Фёдор Плюшкин, и к его памяти, музей хочет сделать выставку классически.