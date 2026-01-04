Культура

Рождественский музыкальный вечер пройдет сегодня в «Михайловском»

0

По традиции в рамках проекта «Рождественские вечера в русской усадьбе» в Зеленой гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском состоятся два концерта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

В воскресенье, 4 января, в 16.00 начнется концерт «...и фортепьяно вечерком». В исполнении лауреатов международных конкурсов Эдуарда Банько (тенор) и Ивана Колбашова (фортепиано) прозвучат романсы на стихи Александра Пушкина композиторов Михаила Глинки, Александра Варламова, Михаила Яковлева, Эдварда Грига и других, а также произведения Вольфганга Моцарта и Петра Чайковского.

В четверг, 8 января, пройдет концерт «Ода зиме». В исполнении лауреатов международных конкурсов Марины Мариненко (сопрано), Ольги Поляковой (меццо-сопрано), Валерии Дунюшкиной (фортепиано) прозвучат популярные романсы и арии из опер XIX и XX веков русских и зарубежных композиторов, посвященные зиме и Рождеству. Начало в 16.00.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026