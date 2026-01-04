Рождественский музыкальный вечер пройдет сегодня в «Михайловском»

По традиции в рамках проекта «Рождественские вечера в русской усадьбе» в Зеленой гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском состоятся два концерта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

В воскресенье, 4 января, в 16.00 начнется концерт «...и фортепьяно вечерком». В исполнении лауреатов международных конкурсов Эдуарда Банько (тенор) и Ивана Колбашова (фортепиано) прозвучат романсы на стихи Александра Пушкина композиторов Михаила Глинки, Александра Варламова, Михаила Яковлева, Эдварда Грига и других, а также произведения Вольфганга Моцарта и Петра Чайковского.

В четверг, 8 января, пройдет концерт «Ода зиме». В исполнении лауреатов международных конкурсов Марины Мариненко (сопрано), Ольги Поляковой (меццо-сопрано), Валерии Дунюшкиной (фортепиано) прозвучат популярные романсы и арии из опер XIX и XX веков русских и зарубежных композиторов, посвященные зиме и Рождеству. Начало в 16.00.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»