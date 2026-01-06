В Пушкинском заповеднике начали играть фольклорную программу святочных гуляний

«Настали святки!» – в Пушкинском заповеднике в деревне Бугрово начали играть фольклорную программу святочных гуляний в народных традициях Псковщины с христославами, традиционными напевами и угощением, сообщается в Telegram-канале Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».
Фотографии: «Михайловское» / Telegram
7 января начало фольклорной программы «Настали святки!» в 14.00, а 8, 10 января – в 15.00.
Катание на лошади, запряжённой в сани, 7 января будет организовано c 13.00 до 14.30, 8 января – c 13.00 до 15.30.
Принимаются группы от 10 до 40 человек. Продолжительность: 1 час.
Напомним, Святки - это две недели зимних праздников, которые начинаются в Рождественский сочельник 6 января и продолжаются до Крещения 19 января. В это время принято ходить по домам с песнями-колядками, желая хозяевам благополучия и получая за это угощения, гадать и устраивать посиделки.