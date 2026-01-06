Рождественский сочельник наступил у православных

6 января — «навечерие» Рождества Христова. Канун праздника в просторечии называется Сочельником, или Сочевником. Рождественский сочельник празднуют 6 января, а Крещенский сочельник 18 января. До IV века эти два праздника отмечались в один день.

Название происходит от слова «сочиво» — постное блюдо из размоченной в воде крупы с добавлением меда, мака, сушеных или свежих фруктов, которое подается в этот день к столу, сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

В сочельник перед божественной литургией совершаются великие часы (также они называются царскими, потому что раньше на них присутствовали цари), затем великая вечерня. Во время нее прочитывают восемь рождественских паремий — выдержек из Священного Писания Ветхого Завета, которые содержат пророчества и прообразы Рождества.

После служится литургия святителя Василия Великого (она чуть длиннее, и ее совершают всего 10 раз в году). В конце богослужения на середину храма выносят свечу, перед которой духовенство поет тропарь и кондак праздника Рождества.

В Русской православной церкви издавна существует благочестивый обычай в сочельник не есть до вечера — до появления первой звезды.

Поздним вечером за столом собиралась вся семья — начиналась «вечеря». Обычно застолье проходило в родительском доме. Для Сочельника готовили праздничную одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном. Украшали и деревья в садах — обвязывали стволы соломой. Говорили, что благодаря этому они будут лучше расти, пишет Calend.ru.

В канун Рождества на Руси соблюдали обычай колядования. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Девицы также гадали: откуда залает собака, оттуда и жених сватов зашлет. Еще одна примета действовала для всех. Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане — здоровья стократ прибавится.

На этот день в народе существовало множество примет. Например, нельзя было уходить из дома — иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать — несчастью угождать.

По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля — урожай хлеба, черные тропинки на снегу — урожай гречи.

Говорили, что если Млечный Путь полон звезд — погода будет солнечной.