Худрук Губернаторского оркестра: Сегодня Мусоргский писал бы рок-оперы

Если бы композитору Модесту Мусоргскому в XIX веке попали в руки современные инструменты, то он бы писал рок-оперы. Такое мнение выразил Алексей Репников, художественны руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области с беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Алексей Репников.

«Настолько потрясающим было у него ощущение простой, но очень глубокой мелодии, насколько он слышал боль русской души, - пояснил свою позицию дирижер. - Я когда приехал в Псков, увидел стены Кремля, подумал: он по-другому не мог писать. Ты с его музыкой просто ныряешь на триста-четыреста лет назад, летишь туда и понимаешь, чем люди дышали, как жили, как общались, какие были трагедии. Считаю, что это настоящий гений».

Видеофильм, радиопередача и публицистическая статья про Модеста Мусоргского вышли по проекту «Гении земли Псковской», который «Гражданская пресса» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Серия материалов рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью, и получает широкое распространение и продвижение через ведущие СМИ региона и популярные страницы в социальных сетях. В этом году с 14 по 21 марта в Пскове в 52-раз пройдет Фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.