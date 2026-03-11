Модест Мусоргский — самый русский композитор. Гении земли Псковской

Жизнь великого творца Модеста Мусоргского — автора опер «Борис Годунов» и «Хованщина», члена «Могучей кучки» — началась на Псковщине, а завершилась трагической болезнью и гибелью в нищете без должного признания коллег. Однако позже к нему и его произведениям пришла подлинная и по праву заслуженная слава.

