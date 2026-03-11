 
Культура

Модест Мусоргский — самый русский композитор. Гении земли Псковской

0

Жизнь великого творца Модеста Мусоргского — автора опер «Борис Годунов» и «Хованщина», члена «Могучей кучки» — началась на Псковщине, а завершилась трагической болезнью и гибелью в нищете без должного признания коллег. Однако позже к нему и его произведениям пришла подлинная и по праву заслуженная слава.

Сегодня композитор стал очередным видеофильма «ПЛН-ТВ» из проекта «Гении земли Псковской», в котором «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив рассказывает о выдающихся уроженцах Псковщины, внесших значительный вклад в развитие культурного пространства страны.  

Прокомментировать
Сюжет

Гении земли Псковской

Модест Мусоргский — самый русский композитор. Гении земли Псковской

Модест Мусоргский. Самый русский композитор

«Гении земли Псковской»: Модест Мусоргский — самый русский композитор
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026