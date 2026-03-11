Модест Мусоргский. Самый русский композитор

«Богом музыки», «самым русским композитором» и «великим сыном России» называют Модеста Мусоргского. Он — один из самых знаменитых уроженцев псковской земли, чья слава гремит по всему миру. Здесь он родился, здесь черпал вдохновение для своих бессмертных произведений. В детстве его считали вундеркиндом, в отрочестве прочили в профессиональные военные, в зрелые годы знали как композитора-новатора любимого народом, но не получившего должного признания у коллег и умершего в болезни и нищете. Жизнь великого творца оказалась недолгой, а кончина — трагической. Сегодня Модест Мусоргский стал героем проекта «Гении земли Псковской», в котором «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в видеофильмах, радиопередачах и публицистических статьях рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с псковской землей.

«Сын старинной русской семьи»

Будущий композитор родился в селе Карево в современном Куньинском районе Псковской области 21 марта 1839 года. Дом, где произошло это событие, до наших дней не сохранился. Сегодня единственный в мире музей Модеста Мусоргского находится в поселке Наумово в бывшей барской усадьбе XIX века. Принадлежала она деду нашего героя, тот усадьбу часто посещал и провел здесь много времени в детстве.

Отец Петр Мусоргский был потомком древнего княжеского рода, который происходил от Рюрика, мать — Юлия Чирикова, тоже была дворянкой, дочерью губернского секретаря. Именно мама давала будущему композитору первые уроки музыки, учила его играть на фортепиано. Уже в семь лет Модест выступал на домашних концертах.

Еще одной страстью мальчика были русские сказки, оказавшие большое влияние на мировоззрение композитора.

«Сын старинной русской семьи, - писал Мусоргский в автобиографии. - Под непосредственным влиянием няни близко ознакомился с русскими сказками. Это ознакомление с духом русской народной жизни было главным импульсом музыкальных импровизаций до начала ознакомления еще с самыми элементарными правилами игры на фортепиано».

Когда Модесту исполнилось десять лет, отец отправил его вместе со старшим братом получать образование в столице. Учиться мальчики начали в старейшей петербургской школе Петришуле. Здесь Модест не оставил занятий музыкой, выступал с номерами на домашних концертах петербургской знати.

Смотрите видеофильм о Модесте Мусоргском, снятый «ПЛН-ТВ» в цикле «Гении земли Псковской».

В 1852 году будущий композитор поступил в юнкерскую школу. Учился прилежно, интересовался искусством и философией, делал переводы с иностранных языков. Брат Мусоргского Филарет вспоминал: «Учился он в школе очень хорошо, был постоянно в первом десятке учеников; с товарищами был очень близок, был ими вообще любим». В это время Мусоргский сочинил первое музыкальное произведение — пьесу для фортепиано, посвященную своим одноклассникам. Учитель по музыке Антон Герке сочинение одобрил и даже напечатал отдельным изданием под названием «Подпрапорщик».

Окончив юнкерскую школу, Мусоргский поступил на службу в Преображенский полк. Здесь он организовал кружок любителей музыки, в который входили Николай Оболенский и Григорий Демидов. Позже, когда к ним присоединились Николай Римский-Корсаков и Цезарь Кюи, кружок перерос в музыкальное содружество, которое получило название «Могучая кучка».

Таким одно из собраний «Могучей кучки» увидел художник Алексей Михайлов. Модест Мусоргский — третий слева, рядом с Николаем Римским-Корсаковым.

В это же время Мусоргский покинул армию. Он писал: «Соединить военную службу с искусством — дело мудреное». Однако в ту пору композитор почти не сочинял крупных произведений. Пытался найти свой собственный стиль, много экспериментировал, брался за разные жанры. Создал несколько романсов, пьес, переложений Бетховена. Они не стали популярными.

Великое торжество музыки

В 1861 году Мусоргский создал небольшое инструментальное произведение «Интермеццо». Его вдохновило наблюдение за псковскими крестьянами.

«Вдали показалась толпа молодых баб, шедших с песнями, с хохотом по ровной тропинке, - вспоминал впоследствии композитор. - У меня мелькнула в голове эта картина в музыкальной форме, и сама собою неожиданно сложилась первая «шагающая вверх и вниз» мелодия а-ля Бах: веселые, смеющиеся бабенки представились мне в виде мелодии, из которой я потом сделал среднюю часть».

Первым крупным завершенным произведением Мусоргского стала опера «Борис Годунов». В начале века история русской Смуты вдохновила в михайловской ссылке Александра Пушкина. Теперь трагедия литературного гения легла в основу либретто для оперы, написанной другим связанным с Псковщиной творцом.

Первую редакцию «Бориса Годунова» композитор завершил в 1869 году. Постановка состоялась только через пять лет и быстро стала очень популярной. Билеты на «Бориса Годунова» раскупали заранее, фрагменты распевали на улицах, однако музыкальное сообщество и даже члены «Могучей кучки» встретили оперу «в штыки».

«Это было великое торжество Мусоргского, - писал его современник Владимир Стасов. - Старики, индиференты, рутинисты и поклонники пошлой оперной музыки дулись и сердились (это тоже торжество!); педанты консерватории и критики протестовали с пеной у рта. Но зато молодое поколение ликовало и сразу подняло Мусоргского на щитах».

«Борис Годунов» и сегодня с успехом идет на главной оперной сцене страны. Фото с официального сайта Большого театра.

Последний портрет

Во время работы над «Борисом Годуновым» у Модеста Мусоргского появилась идея создать еще одно масштабное произведение, посвященное российской истории XVII века. Однако к написанию «Хованщины» композитор приступил только в середине 1870-х, дело шло очень медленно. Параллельно он начал работу над оперой «Сорочинская ярмарка».

В эти годы у него обострились проблемы с деньгами и здоровьем, ухудшились отношения с членами «Могучей кучки». В 1880 году Мусоргского уволили с официального места работы — ревизионной комиссии Государственного контроля. Композитор существовал на пожертвования друзей и давал частные уроки. Однако денег все равно не хватало, его даже выселили из квартиры за неуплату.

Здоровье продолжало ухудшаться, друзья поместили композитора в Николаевский военный госпиталь.

В больнице Мусоргского навещает его близкий друг, художник Илья Репин, он за четыре дня пишет портрет композитора. Создает яркий, во многом нетипичный для жанра классического портрета образ. Репин не скрывает признаков болезни композитора, за нездоровой внешностью чувствуются, душевная боль, ранимость, растерянность перед неизбежно надвигающимся концом.

Тот самый портрет кисти Ильи Репина.

В госпитале Мусоргский вернулся к написанию «Хованщины» и «Сорочинской ярмарки», но закончить оперы не успел. Он умер 28 марта 1881 года в возрасте 42 лет. Похоронили композитора на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Портрет кисти Репина для своей галереи «лучших людей России» приобрел коллекционер Павел Третьяков. Полученные деньги художник и друг пожертвовал на надгробие на могиле Мусоргского.

Самого русского композитора, как часто называют Мусоргского специалисты-музыковеды, сгубила самая русская беда.

Оперный певец Федор Шаляпин, исполнявший главные роли в операх «Борис Годунов» и «Хованщина» вспоминал: «Сильно поражен был я, когда познакомился с биографией Мусоргского. Мне даже, помню, жутко стало. Обладать столь прекрасным, таким оригинальным талантом, жить в бедности и умереть в какой-то грязной больнице от алкоголизма!»

Слушайте радиопрограмму о Модесте Мусоргском, вышедшую на «ПЛН FM» в цикле «Гении земли Псковской».

Оставшиеся после кончины Мусоргского материалы забрал Римский-Корсаков. Во многом он способствовал популяризации его наследия. Редактировал рукописи, дописывал начатое, доканчивал незавершенное, создавал оркестровки. Сегодня многие произведения Мусоргского мы знаем под редакцией Римского-Корсакова. Кстати, усадьба этого композитора тоже находится в Псковской области, и он также стал героем проекта «Гении земли Псковской». Географическая и дружеская связь двух гениев, их общий интерес к теме русской истории, переложение ее на музыку — все это в наше дни привело к созданию Фестиваля русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова. Ежегодно он собирает музыкантов на псковской земле, и в этом году, с 14 по 21 марта, он состоится уже в 52-й раз.

Памятник композитору на малой родине.

К 150-летию композитора 1989 год по решению ЮНЕСКО был объявлен годом Мусоргского, а в Карево на месте усадьбы композитора был установлен памятник — могучая фигура на постаменте-колоколе над Жижицким озером в раздуваемой ветром крылатке со взглядом, окидывающим родные поля и взгорья, ставшие неиссякающим источником вдохновения для гениев на все времена.

Юлия Магера