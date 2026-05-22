Заведующая музеем-усадьбой Римского-Корсакова: Композитор приехал на Псковщину готовым гением

Наблюдения за природой, сделанные Николаем Римским-Корсаковым во время проживания в псковских усадьбах Вечаша и Любенск, обогатили его оперы. Таким мнением с Псковской Лентой Новостей поделилась Ольга Жуковская, заведующая мемориальным музеем-усадьбой Н.А. Римского-Корсакова Псковского государственного музея-заповедника.

«Он к нам приехал уже готовым гением, и здесь прошло его самое зрелое творческое время, - сказала Ольга Жуковская. - Природа влияла на него так, что здесь он мог работать денно и нощно, как сам говорил. В каждом дереве он мог увидеть какое-то существо, рядом услышать летевшего шмеля и тут же звук его жужжания переложить на ноты. Без природы не было бы таких прекрасных опер и тех чувств, которые переполняют нас, когда мы слушаем его произведения».

В современном Плюсском округе Псковской области Николай Римский-Корсаков снимал усадьбу Вечаша на берегу озера Песно в под летнюю дачу в 1894, 1895, 1898, 1899, 1904, 1905 годах. Здесь он работал над операми «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане» и «Сказание о невидимом граде Китеже», писал учебник «Основы оркестровки» и автобиографию «Летопись моей музыкальной жизни». В 1907 году семья перебралась в соседний Любенск, тут была создана последняя опера композитора «Золотой петушок». Летом дом снимали, а уже осенью глава семьи купил его на имя трех младших детей. В следующем, 1908 году, композитор скончался в Любенске в возрасте 64 лет.

На этой неделе медиахолдинг «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив выпустил видеофильм, радиопрограмму и публицистическую статью про Николая Римского-Корсакова. Он стал героем проекта «Гении земли Псковской», рассказывающего о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью.