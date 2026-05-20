 
Культура

Николай Римский-Корсаков — игра в музыку. Гении земли Псковской

Оперы, симфонии, концерты, кантаты, духовная музыка, романсы, обработка народных песен — чарующие звуки, язык, понятный в любом уголке планеты. Все это с опорой на родную культуру. Николай Римский-Корсаков сделал невероятно популярными оперы-сказки, создал собственную композиторскую школу и использовал свой авторитет для продвижения музыки других талантливых творцов. Настоящий русский интеллигент-мыслитель, он не отделял свою судьбу от судьбы своей страны, а творчество — от ее истории. На Псковщине с именем композитора связаны усадьбы Вечаша и Любенск, где написаны несколько важных произведений, включая последнюю оперу «Золотой петушок», и где композитор навсегда закрыл глаза.

Жизненный путь Николая Римского-Корсакова – в видеофильме «ПЛН-ТВ» из проекта «Гении земли Псковской», в котором медиахолдинг «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью.

Гении земли Псковской

