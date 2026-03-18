182 года прошло со дня рождения композитора Римского-Корсакова

Композитор Николай Римский-Корсаков родился (6) 18 марта 1844 года в Тихвине. Образование получил в морском кадетском корпусе, имея при этом определенную склонность к музыке. Среди первых учителей композиции у Римского-Корсакова был Балакирев.

Николай Римский-Корсаков (Портрет работы Валентина Серова, 1898, Третьяковская галерея, Москва)

После окончания кадетского корпуса Римский-Корсаков ушел в трехлетнее дальнее плавание. Там в свободное время он занимался сочинением музыки и по возвращении представил Балакиреву свою первую симфонию. Успех симфонии вдохновил автора – за ней последовали «Садко» и «Сербская фантазия», а затем и опера «Псковитянка», которая была поставлена на сцене Мариинского театра в 1873 году.

Занимая различные посты на музыкальном общественном поприще, Римский-Корсаков находил время для обширной композиторской деятельности в области оперной, симфонической, камерной, а позднее и церковной музыки.

Среди известных работ композитора в этом периоде можно отметить оперы «Майская ночь», «Снегурочка» и другие. Некоторые фрагменты становились самостоятельными произведениями, как это стало с «Дубинушкой».

Опера «Садко», будучи поставлена в 1897 году на Московской частной русской оперной сцене, имела несомненный успех, повторившийся в Петербурге. Та же судьба ждала оперу «Моцарт и Сальери» на текст Пушкина – в 1898 году она с успехом прошла в Москве, в 1899 – в Санкт-Петербурге. Затем была написана «Царская невеста».

Успешно строилась и симфоническая деятельность Римского-Корсакова. Из его симфонических произведений особенно выделяются «Антар», «Шехерезада», «Испанское каприччио», «Воскресная увертюра». Кроме того, он написал струнные квартет и септет, фортепьянный концерт, фантазию для скрипки на русские темы, много романсов и хоров «а капелла», сборник народных русских песен и несколько небольших духовных произведений, пишет Calend.ru.

Он произвел переоркестровку оперы «Борис Годунов» и некоторых других сочинений композитора Модеста Мусоргского, принимал деятельное участие в окончании оперы «Князь Игорь» Бородина и в оркестровке «Каменного гостя» Александра Даргомыжского.

Долголетняя педагогическая деятельность композитора отразилась в творчестве его учеников, среди них – Лядов, Сакетти, Глазунов.

Умер великий композитор Николай Римский-Корсаков (8) 21 июня 1908 года в своем имении - усадьбе Любенск, близ Луги, Санкт-Петербургской губернии.

182-й день рождения композитора отпразднуют в музее-усадьбе композитора в Вечаше 21 марта. Гости приглашаются на открытие выставки «Гербовый фарфор рода Римских-Корсаковых». Посетители музея увидят предметы уникального сервиза, переданные в дар музею частным коллекционером Андреем Смирновым.

В этот день в усадьбе будет звучать живая музыка. Творческий дуэт Петра Никонова и Василисы Цыгановой Song of the Duo порадует гостей завораживающими мелодиями на ударных инструментах и фортепиано, сочетая различные музыкальные направления и жанры, отметили в Псковском музее-заповеднике.

Также в Пскове на этой неделе продолжается 52-й Фестиваль русской музыки, посвященный Римскому-Корсакову и Мусоргскому. Завершится фестиваль 21 марта.