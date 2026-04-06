Группа Runa Project станет хедлайнером гала-концерта псковского фестиваля «Что, творим?»

На гала-концерте псковского фестиваля «Что, творим?» – региональном этапе «Российской студенческой весны» – 14 апреля выступит киберфолк-группа Runa Project, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Центре молодежи и общественных инициатив».



Коллектив, созданный в 2021 году музыкантами Ириной Брыковой и Алексеем Усольцевым, создаёт уникальное звуковое пространство, где аутентичные фольклорные мотивы переплетаются с современной электронной музыкой. Runa Project — финалисты проекта «Новый фолк» 2023 года, этнолаборатории Gurude, топ-10 этнофестиваля «Ясна», а также участники крупнейших музыкальных событий России, включая фестиваль «Таврида-АРТ» в Крыму.

Пригласительные билеты на гала-концерт можно получить бесплатно в региональном Доме молодёжи по адресу: улица Конная, дом 2. Выдача билетов начнётся 6 апреля. Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют получить билеты заранее. Концерт пройдет в Городском культурном центре по адресу: площадь Победы, дом 1, начало 14 апреля в 13:30.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от «Росмолодёжь».