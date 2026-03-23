 
Культура

Молодежь Псковской области приглашают к участию в фестивале «Что, творим?»

Стартовала регистрация на фестиваль «Что, творим?» – региональный этап «Российской студенческой весны», студенты вузов и колледжей Псковской области приглашаются к участию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области. 

«Это возможность для молодежи региона заявить о себе и стать частью всероссийского творческого движения», - отметили в центре.

Региональный фестиваль «Что, творим?» станет отборочным этапом всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Регистрация открыта до 5 апреля.

Участниками регионального этапа могут стать те, кто прошел отбор на городском этапе, пояснили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области. 

Среди конкурсных направлений фестиваля: «Вокальное»; «Инструментальное»; «Танцевальное»; «Театральное»; «Оригинальный жанр»; «Мода»; «Медиа»; «Видео»; «Арт».

Возраст участников конкурсной программы – от 16 до 35 лет. Выступать можно как в нескольких номинациях, так и в составе коллектива.

Участников ждут отборочные туры, мастер-классы, интерактивная программа, а для лучших – выход на всероссийский уровень в рамках «Российской студенческой весны».

14 апреля пройдет торжественный гала-концерт, где выступит приглашенная музыкальная группа. Все желающие смогут получить билеты на мероприятие в Доме молодежи.

Фестиваль проводит Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке министерства молодежной политики Псковской области и в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи. 

